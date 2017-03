Com dois meses de administração, Marquinhos Trad começa a mudar o cenário de Campo Grande

Ao poucos, Campo Grande começa a retomar a normalidade que sempre marcou a vida da cidade. Em 60 dias de administração, o prefeito Marquinhos Trad retomou o respeito dos campo-grandenses pela sua municipalidade. Isso porque ele tem mantido uma agenda intensa, firmando convênios e fechando contratos, além das obras de tapa-buracos e o pagamento dos salários dos servidores, que estavam atrasados.

Malha viária

Os buracos são uma reclamação constante dos moradores. Para solucionar esse problema, 19 frentes de serviço trabalham para tapar buracos, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

Além disso, a nova administração firmou parceria com o Governo do Estado para recuperar a malha viária da Capital. Os investimentos somarão de R$ 50 milhões. O valor global do convênio será dividido em duas etapas. De imediato, o Estado investirá R$ 10 milhões para somar com mais R$ 10 milhões (contrapartida do Município), para reforçar a operação tapa-buracos.

Outro convênio importante firmado pela prefeitura foi com o Exército, prevendo o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo: ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro (altura do terminal Aero Rancho) e toda extensão da Avenida Bandeirantes; bem como implantação de 6,42 quilômetros de drenagem e construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor de ônibus.

PAC

Dos R$ 311 milhões do PAC Pavimentação (Convênio Caixa Econômica Federal), não foram investidos R$ 195 milhões. Nesta etapa será feita a pavimentação do Nova Campo Grande (orçada em R$ 90 milhões); Nova Lima, Vila Nasser, José Tavares e Jardim Anache. A primeira etapa do Nova Lima, será retomada nos próximos. As demais dependem de licitação.

Rotatória

Visando melhorar o trânsito na avenida Mato Grosso com a Nelly Martins (Via Park), Marquinhos Trad anunciou que a rotatória será reduzida para encaixar as três faixas de rolamento e instalação de semáforos.

A obra será realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. “As obras serão iniciadas no mês de março. Nós estamos aguardando que as empresas de telefonia façam a mudanças das redes. Com estas obras, vamos diminuir os canteiros e implantar semáforos com onda verde para fluir o trânsito local. Enfim, esta obra vai sair do papel”, frisou o prefeito.

Os serviços viários das avenidas Via Park e Mato Grosso estão orçados em R$ 1.323.015,50. Deste total, R$ 1.079.098,78, referente ao lote II, que compreende a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica; R$ 243.916,50 do lote I, que prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na Avenida Mato Grosso.

Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Park) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick.

Outra mudança para melhorar o fluxo dos veículos foi de um trecho da Avenida Antonio Teodorowick (entre as vias Antonio Maria Coelho e Mato Grosso), que servirá como opção de acesso ao Parque dos Poderes e a região do bairro Carandá Bosque. O projeto prevê a instalação de quatro semáforos nas áreas de intervenção, equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículos.

Ceinfs

A Prefeitura de Campo Grande vai retomar a construção de três Centros de Educação Infantil que atenderão os bairros Noroeste, Jardim Tijuca e Centenário. Juntos, eles garantirão mais 540 vagas na educação infantil.

Cada unidade tem 1.211 metros quadrados de área construída. O reinício das obras será autorizado tão logo estejam concluídos alguns ajustes de planilha, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogue por 180 dia o prazo de vigência de alguns convênios que venceram exatamente nesta quinta-feira, 2 de março.

Sem computar a revisão de planilhas ainda em andamento, para concluir as obras, serão investidos pelo menos R$ 975 mil, sendo R$ 527.812,21 de verba do FNDE e R$ 447.218,71 de recurso próprio.

Neste lote estão inclusos 13 ceinfs iniciados ainda 2012. Porém, em função de sucessivas paralisações, transcorridos cinco anos , ainda há muito serviço a fazer até que os prédios estejam em condições de funcionamento.

Polos

Com o objetivo de fomentar emprego e renda, a prefeitura também está reorganizando os polos empresariais. Para isso, desde o início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc) desenvolveu um trabalho de levantamento de dados para saber exatamente como estão desenvolvidos os projetos empresariais nos Polos Norte, Oeste e Sul. A ideia é ver se os projetos foram para frente ou pararam no meio do caminho. A Secretaria está avaliando ainda a cadeia produtiva para ver as lacunas existentes e buscar empresários que queiram investir na Capital.

No Polo Oeste, por exemplo, a Secretaria identificou 146 lotes, sendo 143 para serem doados e três de área pública. Desses 143, 31 nunca foram doados, 48 estão em funcionamento e 64 estão sendo avaliados, pois já foram doados, mas os projetos não tiveram continuidade.

O objetivo é iniciar tratativas com os empresários para que retomem o projeto, ou devolvam a área para prefeitura.