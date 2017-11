Com dois tiros, homem é encontrado morto em veículo

Jean Silva, também conhecido como “Gordo” foi executado com dois tiros na manhã desta terça-feira (21), em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, o corpo do rapaz foi encontrado por populares dentro de um veiculo Fiat Siena com placas de Caarapó.

De acordo com a perícia, dois tiros de pistola .45 atingiram o homem nas costas e no pescoço.

A polícia apura a ligação desse assassinato com outros crimes ocorridos recentemente no município. Não é descartado acerto de contas entre grupos rivais.