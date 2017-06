Com estoque de alimentos em falta, HU de Dourados suspende serviços

Devido à crise financeira, o Hospital Regional de Dourados está restringindo as internações de adultos e não fará mais cirurgias eletivas, a partir do dia 12 deste mês. É o que diz a Direção do Hospital em nota divulgada na manhã desta quinta-feira (8).

"A decisão foi tomada em virtude da grave crise financeira que o HU-UFGD/EBSERH enfrenta, devido à falta de repasse, desde janeiro de 2017, das parcelas Estadual e Municipal do Contrato do hospital com o SUS, totalizando o montante de R$ 2.295.727,72 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos)", diz a direção.

O Hospital tem tomado diversas medidas para reduzir os gastos e manter os serviços, mas segundo a direção do hospital, a situação tornou-se insustentável com a falta de alimentos no estoque. "Já houve, inclusive, alteração na dieta dos pacientes, além de não mais serem oferecidos carne e derivados nas refeições dos acompanhantes, por haver estoque mínimo no hospital", diz em nota.

Para que o hospital continue prestando serviços aos pacientes da linha materno-infantil, a direção decidiu não mais internar pacientes adultos que requerem dieta oral.

Além disso, a partir de segunda-feira (12), a instituição suspenderá as cirurgias eletivas, para priorizar a manutenção dos serviços do Centro Obstétrico, que inclui a Maternidade, em pleno funcionamento.

"A gestão do HU-UFGD esclarece ainda que, tão logo haja o repasse dos valores em atraso, o pagamento aos fornecedores e a consequente retomada do fornecimento dos insumos, retornará à normalidade da oferta dos serviços", finaliza a nota da direção.