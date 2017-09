Com expectativa de 8 mil atendimentos, Sesi abre Ação Cidadania em Sidrolândia

Na avaliação do diretor da Fiems a Ação Cidadania é uma oportunidade para demonstrar a preocupação da indústria com a população

Durante a abertura da 3ª edição da Ação Cidadania 2017, realizado neste sábado (30/09) Ginásio Brizolão, em Sidrolândia (MS), o superintendente do Sesi, Bergson Amarilha, destacou a presença maciça da população, que começou a fazer fila desde a madrugada para garantir os serviços oferecidos pelo evento.

“A Prefeitura de Sidrolândia entendeu que esse projeto poderia trazer benefícios para a população e que essa era uma oportunidade para o Sesi estender as ações do Sistema Fiems aqui para o município. Reunimos nossos parceiros e estamos hoje num dia bastante importante, realizando um trabalho bastante extensivo para a comunidade local”, afirmou Bergson Amarilla.

Na avaliação do diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, a Ação Cidadania é uma oportunidade para demonstrar a preocupação da indústria com o bem-estar da população. “Indo para o interior, percebemos as necessidades da população, que está presente de forma maciça aqui hoje. Esse evento é uma forma de mostrarmos que a indústria não está preocupada apenas com a produção ou com os lucros, mas também com a construção da cidadania”, declarou.

O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, ressaltou a iniciativa do Sistema Fiems, visando levar desenvolvimento às várias regiões de Mato Grosso do Sul. “Sidrolândia é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do Estado. Entendo ser importante que ela receba uma ação como essa, da Fiems, em parceria com o Sesi e com a TV Morena, congregando vários serviços e oportunidades oferecidos para a população”, comentou.

O superintendente do IEL, José Fernando Amaral, reforçou a presença do instituto no evento. “O IEL está presente aqui, fazendo cadastramentos. Temos estagiários na prefeitura e em empresas do município e vejo que essa ação demonstra a força da Federação das Indústrias em sair da capital e ir para o interior, oferecendo seus serviços para a comunidade de Sidrolândia”, salientou.

Para o diretor de marketing da TV Morena, Antônio Alves, a Ação Cidadania é uma forma de a empresa poder contribuir com a sociedade. “Ajudamos a preencher lacunas que o poder público não consegue atender. É uma forma de a iniciativa privada participar de forma ativa, contribuindo para a construção da cidadania”, concluiu.

Parceiros

O prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, agradeceu a iniciativa da Fiems em realizar o programa no município. “É um momento muito bonito para Sidrolândia. Estamos muito felizes em ver a participação maciça da nossa comunidade aqui, que acordou de madrugada para fazer a fila. É um momento de lazer, de cidadania, de saúde e só podemos agradecer à Fiems por essa iniciativa. Sidrolândia está muito feliz com essa prestação de serviços tão essenciais à nossa população”, declarou.

Já o deputado estadual Paulo Corrêa destacou a importância da Ação Fiems em Sidrolândia, um município próximo a Campo Grande e bastante industrializada. “Ficamos muito felizes por esse evento estar sendo realizado aqui. A fila antes da abertura dos portões revela como a população precisava de uma ação como essa. Temos uma cidade pujante e a Ação Cidadania traz dignidade à nossa comunidade”, ressaltou.

População

O casal Lucineide Monteiro Dipieri, de 55 anos, e Ronaldo Dipieri, de 55 anos, chegou na fila por volta das 4h para atendimento médico. “Há dois anos não faço preventivo, porque é sempre muito complicado conseguir marcar consultas pelo SUS. Então eu vim para fazer mamografia e meu marido veio buscar atendimento com cardiologista, porque está muito difícil conseguir no posto. Estamos muito felizes por termos essa oportunidade aqui hoje”, disse Lucineide.

Lindalva Teresa de Carvalho mora no Assentamento Capão Bonito 2, a duas horas de Sidrolândia, e acordou cedo para trazer a família toda: os pais, que precisam de atendimento oftalmológico, e o filho de 10 anos, que ainda não RG. “Não podemos perder uma oportunidade como esta. Não sei o que está mais difícil, se marcar consulta médica ou agendar para tirar carteira de identidade”, comentou.

Já o motorista Ubirajara Silveira da Silva comemorou a ação em Sidrolândia. “Fiquei muito feliz quando soube que o evento seria realizado aqui e não pensei duas vezes para acordar cedo e chegar aqui às 4h da manhã. Vim para atendimento oftalmológico, porque é muito difícil conseguir marcar consultas pelo SUS”, finalizou.t

Nesta 3ª edição de 2017 do Programa Ação Cidadania, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, serão disponibilizados para os moradores de Sidrolândia, por meio de 16 parceiros do setor público e privado, consultas com ortopedista, cardiologista, ultrassonografia, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, emissão de CFPs e de carteiras de trabalho 1ª e 2ª vias, produção de cópias de documentos, cortes de cabelos, contação de histórias, pintura facial, divulgação de cursos ofertados pelo Senac e Senai, divulgação de vagas de estágio, brinquedos infláveis, zumba e karaokê.