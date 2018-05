Com falta de combustível, consórcio tira 43 ônibus de circulação

Com frota de "fresquinhos" e articulados parada, 10% dos bairros ficam sem transporte

O Consórcio Guaicurus está tomando providências para evitar que a frota de ônibus na capital não pare por completo. A partir desta terça-feira (29), cerca de 43 ônibus irão sair de circulação e será adotado sistema de férias escolares, ou seja, os ônibus de reforço não estarão funcionando.

Em nota, a assessoria de comunicação informou que no sistema das férias escolares, veículos de reforços nos horários de pico, totalizando assim 20 coletivos a menos, não circularão. Os ônibus articulados também ficaram fora de circulação, pois consomem o dobro de combustível, se comparado aos veículos normais.

Os carros da linha executiva, conhecidos também como “fresquinhos”, vão deixar de circular, pois consomem 30% a mais de combustível. São 23 carros parados. Todas as linhas executivas serão atendidas por carros convencionais.

A assessoria ainda ressalta que, se aumentar a demanda de passageiros, a situação será revisada. “O Consórcio Guaicurus e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), irão acompanhar as linhas com baixa demanda de passageiros, podendo efetuar possíveis ajustes no número de carros”, esclareceu.

Todos os motoristas e funcionários nos terminais estão sendo orientados a informar os passageiros sobre o contratempo.