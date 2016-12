Com fechamento de centro especializado, pais de alunos surdos organizam campanha nas redes sociais

Pais de alunos do Ceada (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação) estão organizando uma campanha nas redes sociais contra ao fechamento do local anunciado pela A SED (Secretaria de Estado de Educação) na semana passada. A partir de 2017 os cerca de 50 alunos surdos matriculados no local serão transferidos para escolas da Rede Estadual de Ensino.

Desesperados, os familiares dos alunos agora organizam o que chamaram de movimento de apoio ao Ceada. “Precisamos que vocês coloquem nas redes sociais: Facebook, whatss, Instagram, YouTube... A frase #apoioCEADA/MS, ou tira foto com essa legenda ou vídeo com legenda #apoioCEADA/MS e marquem amigos e pessoas que gostam ou usam a LIBRAS para se comunicar” (sic), diz a mensagem que está sendo repassada entre familiares e amigos.

A mensagem ainda destaca um pedido de apoio daqueles que já trabalharam ou precisaram do local. “Pedimos que todos ouvintes, surdos, ex- funcionários do Ceada, ex alunos do Ceada, amigos de surdos, cursistas de LIBRAS, jornalistas, servidores públicos e outros que participem deste movimento e desta campanha. Vamos apoiar quem tanto nos apoiou” conclui a nota.

Sobre o fechamento do centro a SED divulgou no dia 22 de dezembro que o local passará por reformulações. A partir de 2017 o Ceada atuará na formação, assessoramento, orientação e acompanhamento dos professores do ensino comum, instrutores mediadores modalidade oral, guias intérpretes que atuam com os estudantes com deficiência auditiva e com surdocegueira no Estado.

A secretaria conta que os estudantes que estavam matriculados no Ceada, de 1º ao 5º ano, serão encaminhados para escolas da Rede Estadual de Ensino e receberão apoio de instrutor mediador modalidade sinalizada, uma vez que ainda não são fluentes na Língua Brasileira de Sinais (Libras), e também o Atendimento Educacional Especializado em Libras, como primeira língua (L1), em Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2) e Matemática.