Com festa junina, Hemosul comemora Dia Mundial do Doador de Sangue

Nesta quarta-feira, 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para celebrar a data e garantir a reposição dos estoques de todos os tipos sanguíneos, o Hemosul, unidade da Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, realiza uma festa junina para homenagear os doadores que comparecerem ao local.

Com decoração e trilha sonora típica, após a doação, o participante vai poder degustar diversos alimentos comuns das festividades caipiras como: pipoca, crepe, canjica, doces e quentão sem álcool.

A representante do Hemosul, Mayra Franceschi reforça os critérios para doação de sangue. “É preciso estar bem alimentado e pesar no mínimo 55kg. A doação pode ser feita por pessoas entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que menores de 18 anos precisam estar acompanhado dos pais, ou com procuração assinada. O documento está disponível no site do Hemosul”.

Conforme Mayra, o doador não pode ter feito a ingestão de bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da coleta. “O doador deve esperar no mínimo 12 horas para coletar o sangue após ter ingerido qualquer bebida alcoólica. Se ele bebeu em excesso é preciso esperar até 48 horas”.

O Hemosul da Avenida Fernando Correa da Costa atende das 7h da manhã às 17h. Informações podem ser adquiridas pela internet no site www.hemosul.ms.gov.br.

Dia Mundial do Doador de Sangue

A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, e escolhida em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner (14 de junho de 1868), um imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

O objetivo desta data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância deste ato, que é responsável pelo salvamento de milhares de vida.