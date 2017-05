Com fim da Greve, Correios voltam a funcionar

Após quase duas semanas de paralisação, em assembleia na tarde desta segunda-feira (8), os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aceitaram a proposta da empresa e encerraram a greve. Os trabalhadores retornaram as 22h de ontem.

Para a presidente do SINTECT-MS, Elaine Regina de Souza Oliveira a greve mostrou para o governo que existe uma grande insatisfação dentro da empresa para com a situação atual, e seu alcance no interior foi uma prova disso.

“Os trabalhadores que entraram em greve, na capital e no interior, voltam de cabeça erguida, conscientes de que lutaram não só pelos seus interesses e direitos pessoais, mas de toda categoria, inclusive daqueles que não entraram em greve”, destacou Eliane.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (Sintect-MS), quatro das cinco propostas da negociação entre a Federação e a direção da empresa foram aprovados no Estado. Apenas a proposta sobre o Plano de Demissão Incentivada (PDI) não foi aprovada.

Para os trabalhadores do Estado a aprovação deste ponto implicaria num apoio implícito ao PDI e às demissões. “sempre fomos contrários à implantação de demissões incentivadas sem um plano para realização de concurso e contratação para suprir a demanda em setores onde existe falta crônica de pessoal, o que inclusive compromete a prestação de um serviço de qualidade por parte da empresa, como é caso a falta de carteiros e atendentes. Então recusamos essa proposta”, relatou.

Na assembleia foi aprovada a compensação dos dias parados, durante 60 dias, em no máximo, duas horas por dia de segunda a sexta, a suspensão das férias, a negociação do plano de saúde e a suspensão do DDA, OAI, CDD centralizador, e SD/SDE.