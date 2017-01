A foto de um soldado seminu com um fuzil entre as nádegas e outro sorrindo enquanto tirava a “selfie”, vazou nas redes sociais esta semana. Os envolvidos são do Comando Militar do Oeste (CMO) e foram expulsos depois de investigação interna.

A imagem foi publicada com a legenda “recruta é uma raça que tem que ser estudada”. Segundo reportagem de jornal local o caso aconteceu em dezembro de 2016 e os dois soldados responderam ao processo disciplinar e foram expulsos da corporação.