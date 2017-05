Com grandes canções do samba, Juci Ibanez fecha o mês no Sesc Morada

A apresentação começa as 20h e a entrada é gratuita

Pra fechar o mês de maio, nesta quarta-feira (31), o Sesc Morada dos Baís traz Juci Ibanez, que sobe ao palco pra interpretar grandes canções do samba.

Nascida em Campo Grande, Juci mudou para São Paulo no primeiro ano de vida e por lá formou a base musical que tem, com influências de Samba e Música Popular Brasileira.

“Sempre estive envolvida com a arte”, definiu a cantora, que já fez dança, teatro e cinema.

Dona de uma das principais vozes do Estado, Juci tem dois CDs gravados, um deles autoral. Atualmente, ela está trabalhando em estúdio com a gravação do próximo álbum.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms