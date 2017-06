Com helicóptero, PM realiza operação em rota de contrabando

Desde a madrugada desta sexta-feira (30), o 10º Batalhão da Polícia Militar realiza operação preventiva com apoio do helicóptero Harpia 1 na região da Gameleira, na zona sul de Campo Grande. As estradas vicinais da região são usadas para transporte de contrabando e produtos de roubos e furtos.

O Objetivo da operação é realizar um policiamento ostensivo preventivo para evitar a incidência de crimes nesta região. Além da região da Gameleira, a operação é realizada durante o dia e em diversos pontos para proporcionar segurança aos trabalhadores e população principalmente em horários e locais que existam maiores incidências de criminalidade.

De acordo com o Tenente Coronel Rosalino Gimenez Filho, piloto do Harpia 1, a aeronave permanecerá de prontidão e participará em todas as fases da operação para apoiar as viaturas sempre que necessário.

O tenente coronel ainda explicou que com a comunicação com a aeronave, o operador tem informações privilegiadas, já que o helicóptero é uma excelente plataforma de observação, tem um raio de visão de 360º numa distancia aproximada de 10Km.