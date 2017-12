Com iluminação especial, Morada dos Baís acende luzes de Natal

Um dos principais pontos turístico da Capital, a Morada dos Báis recebeu uma iluminação especial para as festividades do Natal. Na noite de segunda-feira (11), as luzes da casa foram acesas.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da decoração da Morada dos Baís em alusão ao Natal. “Este local é um ponto turístico para nossa cidade. Campo Grande é uma convergência de unidade positiva. Campo Grande não é grande só pelo nome”, comentou.

O local é administrado pelo Sesc.Para o presidente do Conselho Regional do Sesc de Mato Grosso do Sul, Edison Araújo, o local esta à disposição da população“Este é um mês de festa e nos devemos comemorar o Natal com muita festa.”, disse Edison.

A diretora Regional do Sesc/MS Regina Ferro destaca que a Morada dos Baís, é um importante centro cultural para Campo Grande e a decoração destaca a Casa. “Morada dos Baís é cartão-postal da cidade e vai se vestir com o clima natalino”, destaca.