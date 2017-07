Com início de negociações, policiais suspendem acampamento

Após 40 dias, os policiais civis suspenderam temporariamente em frente à governadoria. Os policiais desocuparam a governadoria no último sábado (15), a pedido do Governo do Estado após o início das negociações com a categoria. A suspensão foi decidida em assembleia do Sindicato dos Policiais Civís de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS).

O Governo apresentou uma proposta que prevê a correção salarial que já estava determinado na lei 4.890, encaminha o projeto de lei que altera a promoção para a Assembleia em 90 dias e retirada do reajuste linear.

Já a categoria reivindica que o projeto de lei que altera a promoção seja encaminhado à Assembleia

Legislativa em 30 dias e para que a categoria receba o reajuste linear.

Para o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, não faz sentindo excluir os policiais civis de um reajuste que será para todos os servidores estaduais. “Novamente, vamos ter boa vontade com o governo do estado e retiraremos nosso acampamento temporariamente, caso não haja avanços poderemos retornar com o acampamento e com outros protestos. A luta pela valorização do policial civil ainda não acabou”, declarou.