A obra de pavimentação asfáltica e drenagem, orçada em R$ 8,1 milhões, beneficiará cerca de 48 mil m2 de área do Núcleo Industrial 'Indubrasil'.

A licitação foi lançada nesta quinta-feira (1), no Diário Oficial do Estado (DOE). A abertura das propostas acontecerá no dia 3 de julho, às 10h, na sede da Agesul.

Não há previsão para o início das obras.