Com mais sorteios em 2016, Mega teve menos vencedores e pagou menos dinheiro

A Mega-Sena terminou o ano de 2016 com cinco sorteios a mais do que em 2015. Foram 114 concursos regulares (que não contam a "Mega da Virada", com regra especial) contra 109 no ano anterior.

O número de sorteios em que houve acertador, porém, não cresceu. Pelo contrário. Em apenas 25 alguma aposta apresentou as seis dezenas sorteadas.

Ou seja, um em cada cinco concursos fez alguém tornar-se milionário no país. Em 2015, essa proporção foi um pouco melhor: um em cada quatro concursos.

Mais apostas também saíram vencedoras ao fim de um sorteio no ano anterior. Foram 38 jogos com a sena em 30 concursos contra 32 apostas em 25 sorteios agora.

O valor distribuído para os sortudos das seis dezenas também foi menor em 2016: R$ 645,8 milhões, pouco mais da metade do R$ 1 bilhão de 2015.