Cleonice Crispim foi encontrada morta, seminua e com marcas de violência no pescoço, na manhã desta quinta-feira (29), numa residência no bairro Senhor Divino em Coxim. O corpo estava na casa de um homem em que a vítima teria um relacionamento amoroso e que teria confessando a pratica do crime.

Segundo o site Edição de Notícias, após cometer o crime, o suspeito teria ligado para uma pessoa confessando a autoria, fugindo logo em seguida. Militares foram acionados e encontraram o corpo de Cleonice coberto com um lençol sem a parte de baixo das roupas.

De acordo com peritos do Núcleo Regional a mulher pode ter sido morta por asfixia, causada por esganadura. Marcas de unha foram encontradas no pescoço da vítima e pela rigidez cadavérica o crime pode ter ocorrido pela madrugada.

No imóvel, os peritos encontraram roupas do suspeito e da vítima, e embalagens de preservativo.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil seguem as buscas na tentativa de localizar o autor do crime.