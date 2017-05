O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, qualificou de "fantástico" o encontro com o papa Francisco que aconteceu nesta quarta-feira (24), segundo os meios italianos. A informação é da Agência EFE.

Trump fez esta afirmação ao se encontrar com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, na Villa Taverna, a residência do embaixador americano em Roma.

"Com o papa, tive um fantástico encontro. Ele é uma grande pessoa", disse Trump a Gentiloni, com quem manteve uma breve reunião antes da Cúpula do G7, que será realizada entre 26 e 27 de maio na cidade siciliana de Taormina.

Os jornalistas italianos que estiveram presentes nestes primeiros instantes da reunião, também informaram que a esposa de Trump, Melania, se aproximou para cumprimentar o primeiro-ministro e depois contou sobre a visita ao hospital infantil Bambin Gesú que é administrado pelo Vaticano.

Com esta reunião, termina a visita de 19 horas de Trump à capital italiana, na qual foi recebido pelo papa e pelo presidente da República, Sergio Mattarela.

Está previsto que o líder americano chegue nesta tarde a Bruxelas para participar da Cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte. No dia 26 retornará à Itália para participar da Cúpula do G7.

Após encontro no Vaticano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que está "mais determinado do que nunca" a trabalhar pela paz no mundo, após ter se reunido com o papa Francisco, no Vaticano.

"Honra de uma vida inteira ter encontrado Sua Santidade o papa Francisco. Deixo o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a paz em nosso mundo", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

Eles conversaram em particular por 27 minutos e depois fizeram a tradicional troca de presentes. De acordo com a Santa Sé, o papa e Trump mantiveram um diálogo "cordial" em que respaldaram "a promoção da paz no mundo" mediante a negociação política.

O Vaticano informou que eles debateram pontos de vista "sobre alguns temas relacionados ao âmbito internacional e a paz no mundo". Para Trump e Francisco este objetivo é alcançado "mediante negociação política e diálogo inter-religioso, no tocante à situação do Oriente Médio e a proteção das comunidades cristãs".

A Casa Branca ainda não informou o conteúdo da reunião nem os temas tratados. A única avaliação da audiência, por enquanto, foi o tweet de Trump e algumas declarações feitas no encontro dele com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, em Villa Taverna, na residência do embaixador americano em Roma.

Segundo o presidente americano, o pontífice é "uma grande pessoa", alguém "especial", e a reunião com foi "fantástica".