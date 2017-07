A abertura do evento será no dia 19 com o Dia de Campo Embrapa InterCorte

A abertura do evento será no dia 19 de julho com o Dia de Campo Embrapa InterCorte 2017. Os participantes serão divididos em grupos, que passarão por quatro estações, coordenadas por pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. Uma delas tratará de aplicativos para gestão e controle da propriedade rural e será conduzida pela Dra. Mariana Aragão Pereira. A Estação 2 abordará bem-estar animal e curral anti-estresse pelos pesquisadores Dr. Pedro Paulo Pires e Dra. Fabiana Villa Alves; na Estação 3, Dr. Rodrigo Amorim Barbosa mostrará novos materiais forrageiros e na Estação 4 a avaliação de touros jovens será aprofundada pelo Dr. Luiz Otávio Campos da Silva. “A ideia de realizar o dia de campo na InterCorte é aproximar mais a Embrapa do produtor rural, aproveitando este momento para mostrar no campo as tecnologias que temos para oferecer”, destaca a Pesquisadora de Sistemas de Produção e Supervisora de Transferência de Tecnologia da Embrapa Gado de Corte, Dra. Thaís Amaral. As inscrições para participar do dia de campo custam R$ 33,00 e podem ser feitas pelo link

Palestras, debates e oficinas no mesmo palco

No dia seguinte (20/7), a InterCorte tem início no Centro de Eventos Albano Franco com o tema “Entender para Atender”, que será discutido em quatro painéis nos dois dias com palestras, apresentação de casos de sucesso e debates, em um formato inovador com oficinas práticas promovidas pelo SEBRAE integradas à programação.

O primeiro painel dedicado à sustentabilidade será aberto pelo Secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Em seguida serão apresentados alguns cases de sustentabilidade no estado, como do Grupo Mutum, com fazendas de pecuária e eucalipto, e a Fazenda 3R, referência em produção de bezerros precoces. Concomitante às apresentações, no palco integrado será mostrada a preparação de um hambúrguer artesanal feito a partir do corte Ponta de Peito pelo Chef Adriano Torres.

O segundo painel será dedicado à atividade de cria com palestra do o médico veterinário e proprietário da empresa Firmasa de Tecnologia para Pecuária, Luciano Penteado da Silva, que apresentará um panorama da criação de bezerros e as tendências de mercado no Brasil. A oficina desse painel é a preparação de Bolinho de Angu recheado com ragu de carne pelo Chef Adriano Torres. O zootecnista Daniel Carvalho fará a apresentação “As oportunidades para a cria produtiva”, seguida da apresentação da experiência de reprodução na Fazenda Sertão, desenvolvido pelo pecuarista Marco Garcia com o trabalho de reprodução, cruzamento com Angus, Charolês e Simental Preto e acompanhamento até o abate dos animais nascidos. Ao final do painel, os palestrantes farão um debate com o público enquanto os Chefs Adriano Torres e Arildo Flores fazem ao vivo uma desossa de traseiro.

No dia 21 de julho, o painel Intensificação será conduzido pelo gerente técnico da ASSOCON – Associação Nacional da Pecuária Intensiva, Bruno Andrade. A segunda palestra do painel será o “Retrato do confinamento brasileiro”, apresentada pelo médico veterinário e Consultor Técnico da Cargill Nutrição Animal, João Danilo Ferreira, seguida pela apresentação do caso de sucesso compartilhado pelo gerente de pecuária da Agropecuária Jacarezinho, Rafael Zonzini. A oficina desse painel será o preparo de Coração de Alcatra com Purê de Abóbora Cabotian.

O último painel do evento será dedicado à discussão da carne de qualidade. Quem fará a palestra principal sobre a cadeia produtiva e a carne de qualidade é um dos principais especialistas nessa área do Brasil: o professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O público da InterCorte poderá conhecer nesse painel as experiências de Nedson Rodrigues Pereira, da Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes (MS); Jander Pereira, diretor executivo da Guarânia Alimentos, que produz a “linguiça com alma pantaneira”; e Leonardo de Barros, presidente da ABPO (Associação Brasileira de Pecuária Orgânica). As oficinas deste painel serão sobre afiação de facas e a desossa de dianteiro, conduzidas pelos Chefs Adriano Torres e Arildo Flores enquanto os palestrantes debatem com o público.

A InterCorte conta ainda com uma feira de negócios com a participação de empresas de referência na pecuária, que levam suas novidades tecnológicas ao produtor. Estarão presentes no evento em Campo Grande as empresas Ourofino, Nutron, Matsuda, Beckhauser, SBC Certificadora, Brutale, Toledo do Brasil, Casale, ABCT – Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã, CRI Genética, Illumina, DeltaGen, Wolf Seeds, Belgo, Rubber Tank, ABCB Senepol e JA Saúde Animal.

Beef Week

Enquanto o setor produtivo se reúne na InterCorte para discutir como melhorar a atividade, o consumidor é convidado a conferir o resultado de todo esse trabalho com os pratos especiais com carne bovina preparados por 55 restaurantes de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito que participam da Beef Week MS, de 14 a 30 de julho.

“Teremos em Mato Grosso do Sul um evento completo, que integra a cadeia de ponta a ponta, em um formato inovador e que proporciona a todos os envolvidos fazer a sua parte para fortalecer a pecuária e a carne bovina brasileira”, ressalta Carla Tuccilio, diretora do Terraviva Eventos.

“É com grande satisfação que o Sistema Famasul, há muitos anos, é apoiador da InterCorte, um evento que se renova ano após ano e que tem como finalidade trazer informações e tecnologia ao homem do campo. Somos parceiros dessa iniciativa porque entendemos que o melhor caminho para o desenvolvimento é o compartilhamento de conhecimento”, declara do Mauricio Saito, presidente do Sistema Famasul.

A InterCorte é promovida pelo Terraviva Eventos, pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), pelo Sebrae MS, Fecomércio/Senac e Senai com curadoria de conteúdo da Assocon – Associação Nacional da Pecuária Intensiva. A Beef Week é uma iniciativa do Terraviva Eventos, Abrasel MS - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Semagro/Governo do Estado.

Mais informações, inscrições e a programação completa podem ser obtidas pelo site:

Sobre a InterCorte

Desde a sua criação em 2012, a InterCorte já contou com a participação de mais de 27 mil pessoas, a maior parte pecuaristas, em eventos que percorrem algumas das principais regiões pecuárias do País para levar informação, conhecimento e tecnologia. Enquanto o setor produtivo se reúne, o consumidor é convidado a apreciar o resultado à mesa com a Beef Week, com a participação de restaurantes que preparam pratos com carne bovina.

Em 2017, o evento ocorre em Cuiabá (MT) em março, Ji-Paraná (RO) e Campo Grande (MS) em julho, Araguaína (TO) em outubro e São Paulo (SP) em novembro.

A InterCorte e a Beef Week fazem parte do “Integrar para Crescer”, plataforma de comunicação que envolve eventos e ações com o intuito de disseminar informação de qualidade, reverberando os temas e discussões relevantes ao setor em um programa semanal de mesmo nome, que vai ao ar aos domingos pelo Canal Terraviva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Caminho do Boi, Dia do Produtor, manifesto #SomosdaCarne e Interconf fazem parte da plataforma.