Com obras de saneamento e pavimentação, Governo investe R$ 40 milhões em Nova Andradina

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visita nesta quarta-feira (7), obras estaduais em Nova Andradina. Azambuja também entrega 20 viaturas para as polícias Militar, Civil e para o Corpo de Bombeiros.

Além de Nova Andradina, os municípios de Taquarussu, Anaurilândia, Angélica, Baytaporã, Deodápolis, Glória de Dourados, Ivinhema, Jatei e Novo Horizonte do Sul também serão contemplados pelo Governo do Estado com novas viaturas.

O município, situado na Costa Leste, recebe o maior investimento do governo estadual em 40 anos de Mato Grosso do Sul, cujo montante deve ultrapassar R$ 40 milhões somente em obras urbanas até 2018. A destinação dos recursos para infraestrutura, habitação, saúde, educação e saneamento é resultado da política municipalista em franco desenvolvimento na gestão de Reinaldo Azambuja.

“Somos um governo que não faz concessões e compromissos pela cor partidária, é um governo que olha para dentro do município, chama o prefeito, as lideranças políticas, para discutir prioridades da população e cumpre a palavra”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, . “Nesse contexto, Nova Andradina, sem dúvida, está sendo plenamente contemplado com obras que estão mudando a vida das pessoas”, acrescentou.

Investimentos

A maior soma de recursos – R$ 23,8 milhões – está sendo aplicada em saneamento básico, dos quais R$ 15,6 milhões da receita própria da Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) e R$ 8,2 milhões de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O município será ainda beneficiado com a pavimentação asfáltica de 22,8 km da MS-473 e 27 km da MS-134 (Casa Verde), que aguardam processo administrativo para licitação, no valor de R$ 60 milhões.

“Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, estamos tratando a infraestrutura dos 79 municípios como um todo, onde, no conjunto, possa alavancar o desenvolvimento regional e garantir mais qualidade de vida à população”, ressaltou Miglioli. “A pavimentação e drenagem, por exemplo, evitam doenças e geram mais segurança no trânsito.”