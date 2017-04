Com paralisação de ônibus, campo-grandense se organiza e usa transportes alternativos

As ruas de Campo Grande amanheceram sem transporte público nesta sexta-feira (28). Os ônibus não saíram das garagens da Capital devido a paralisação contra as reformas propostas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB). Sem ônibus, os campo-grandenses se organizaram e usaram transportes alternativos na manhã de hoje.

A vendedora Mônica Lopes Alves, de 31 anos, ficou sabendo da Greve Geral no começo da semana e se organizou para conseguir chegar ao trabalho no horário. “Eu vi as notícias durante a semana e mensagens nas redes sociais dizendo para as pessoas nem irem para o ponto que os ônibus não iam sair de manhã então, peguei carona com meu cunhado”, relata.

Para Mônica, as manifestações causam transtornos para a população, mas são necessárias. “Prejudica, mas eles estão reivindicando a previdência, por um lado eles estão certos. A gente também deveria estar protestando, mas temos que trabalhar”, explica.

Já o jornalista Murillo, de 21 anos, decidiu ir trabalhar de uber. “É complicado, os terminais estavam fechados e os ônibus não iam sair de manhã, então preferi usar o uber para ir trabalhar”, relata.

Mesmo com as informações sobre a greve, a paralisação greve ainda pegou algumas pessoas de surpresa. Como foi o caso da cuidadora de idosos Maria Luiza Santana, de 65 anos, que trabalha durante a noite e estava esperando um ônibus na manhã de hoje. “Eu imaginei que pelo menos alguns ônibus iam passar”, relatou.