Com paralisação de professores cerca de 500 mil alunos ficaram sem aula na Capital

A Greve Geral da Educação contra a Reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer deixou cerca de 500 mil alunos sem aulas em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento da Federação dos

Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).

Em todo o Estado 94% das Escolas da Rede Estadual e das Redes Municipais paralisaram as atividades nesta quarta-feira (15), segundo levantamento da Fetems.

Em Campo Grande, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 85 escolas paralisaram totalmente as atividades, três estão funcionando normalmente e seis aderiram ao movimento de forma parcial. Quanto aos Ceinfs, 82 estão com as atividades paralisadas total, seis parcial e 11 funcionam normalmente. A Semed informa que após o movimento as escolas irão apresentar o calendário de reposição do período de paralisação.

