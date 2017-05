Com paralisação de professores da rede estadual cerca de 300 mil alunos ficaram sem aula

A paralisação de professores e administrativos da Rede Estadual de Educação para cobrar o reajuste de 7,64% deixou cerca de 300 mil alunos sem aulas nesta terça-feira (30), em Mato Grosso do Sul, segundo a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).

Em todo o Estado 97% das Escolas da Rede Estadual paralisaram as atividades. Em Campo Grande, mais de 80% das escolas estaduais aderiram a paralisação, segundo levantamento da Fetems.

De acordo com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Governo do Estado não cumpriu o reajuste do Piso Salarial Nacional, referente ao mês de janeiro, que é garantindo por meio da Lei do Piso (Lei n.º 11.738/2008) e pela Lei Complementar Estadual n.º 200/2015. O sindicato ainda reivindica a incorporação do abono salarial de R$ 200,00 no salário dos administrativos que foi prometida no ano passado.