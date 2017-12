Com parcelamentos, Refis de MS já negociou R$ 343 milhões

O governo espera arrecadar até R$ 400 milhões no parcelamento do Refis.

São os últimos dias para os contribuintes usufruírem dos descontos do Refis estadual, até o final do primeiro prazo no ultimo dia 15 de dezembro foram arrecadados pelo Governo do Estado no parcelado já foram negociados aproximadamente R$ 343 milhões. À vista já foram arrecadados aproximadamente R$ 173 milhões.

A previsão feita pelo Governador Reinaldo Azambuja é de que até a próxima sexta-feira (29), quando termina o prazo para a adesão, o montante arrecadado no parcelado seja de R$ 400 milhões.

De acordo com Nelson Teruya, chefe da unidade de Cobrança da Sefaz, não haverá nova prorrogação no prazo do Refis. Ainda segundo Nelson a maior parte da procura foi até o dia 15, mas ainda estão recebendo muitos contribuintes nestes últimos dias.

Quanto aos pagamentos a vista do Refis o Governo do Estado já havia arrecadado R$ 173 milhões até o dia 15. A previsão é que até o final do prazo o montante a vista seja de R$ 200 milhões.

Sobre o Refis

Podem ser renegociados débitos de ICMS, IPVA ou ITCD, inscritos ou não em dívida ativa. O programa oferece descontos que chegam até 95% sobre multas e juros. O Refis entrou em vigor no dia 6 de outubro.

Mais informações sobre as condições do programa podem ser obtidas pelos telefones:

Procuradoria de Controle da Dívida Ativa – PGE: (67) 3322-7609, (67) 3322-7610 ou (67) 3322-7611;