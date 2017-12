Com parceria da Plaenge e Sicredi, Belmar Figalgo será revitalizado

A revitalização do Belmar Fidalgo sairá do papel. A praça será reformada e mantida pela parceria da Plaenge Empreendimentos e da Cooperativa Sicredi. O convênio, que faz parte do Programa de Parceria Municipal (Propam), foi assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSB) na manhã desta quinta-feira (7).

O convênio entre a Prefeitura, a Plaenge e o sicredi prevê a reforma dos banheiros e reposição da areia das quadras e do parque infantil, proposta paisagística, reparos da arquibancada ao prédio da administração, poda da grama e das árvores, manutenção nos bancos e lixeiras, além da parte elétrica, chuveiros, grades, entre outras melhorias. O contrato terá duração de dois anos e em troca as empresas poderão realizar propagandas no local.

Durante a assinatura do convênio, Marquinhos destacou a importância das parcerias. "Gestão centralizada só traz o que trouxe a gestão passada", ressaltando a falta de manutenção dos últimos anos.

Marquinhos ainda relembrou que no dia da posse da administração nove parques de Campo Grande estavam interditados pelo Ministério Público. "Campo Grande estava acostumada a jogar os problemas para debaixo do tapete", lamentou. O prefeito ainda falou sobre os avanços, com todos as praças e parques da Capital recuperados.

O resultado final da seleção do Propam foi divulgado no Diário Oficial desta quarta-feira (6).