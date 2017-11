Com passagens a partir de R$300,00, voos de Campo Grande para o Paraguai começam em dezembro

A companhia aérea paraguaia Amaszonas inicia a operação no Brasil em três cidades

Os sul-mato-grossenses que quiserem viajar para a capital do Paraguai terão mais uma opção de transporte neste final de ano. Com passagens a partir de R$316,00, a companhia aérea paraguaia Amaszona inicia sua operação no Brasil em dezembro.

O voo inaugural em Campo Grande está marcado para o dia 13 de dezembro, já os voos comerciais começam no dia 18 de dezembro e serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras. A tarifa da passagem para o voo de cerca de uma hora variam de R$316,00 até R$ 1,5 mil.

De acordo com a gerente regional da Amaszonas, Camila Ricci Gardin, o preço do trecho Campo Grande – Assunção – Campo Grande será promocional nos três primeiros meses de operação como forma de estimular a procura, “mas nossa tarifa será bastante competitiva”.

O voo será realizado em uma aeronave Bombardier CRJ-200, jato executivo canadense com capacidade para o transporte de 50 pessoas.

Campo Grande está entre as três capitais que terão voos semanais para Assunção e de acordo com o superintendente da Infraero em Mato Grosso do Sul, Richard Aldrin Fernandes Custódio, a autorização da Anac foi emitida em agosto deste ano. Além da capital sul-mato-grossense, Porto Alegre e Curitiba também terão voos para o país vizinho.