Com patas quebradas, veado é resgatado no Parque do Poderes

Com as patas traseiras quebradas e vários ferimentos, um veado foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), na noite desta terça-feira (3), no Parque dos Poderes, Campo Grande. O animal teria sido atropelado em uma das ruas do Parque.

A PMA foi acionada, no local do acidente duas pessoas cuidavam do animal. Além das patas quebradas, o veado tinha ferimentos na cabeça e teria sido atropelado a pouco tempo.

O veado foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e veterinários foram acionados para realizar o atendimento de urgência ontem à noite mesmo.