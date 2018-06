Com placas de

Um casal que está junto há três anos foi flagrado nesta terça-feira (5), vendendo bombons para ajudar nas despesas do casamento, no bairro Alto, em Aquidauana.

Rosicleia Souza Ângelo, 19 anos, e Patrick Leandro Lopes Barbosa, 7 anos, têm uma filha de um ano e meio e querem se casar ainda este ano, mas para realização deste sonho, precisam arrecadar dinheiro para as despesas e decidiram vender doces pelas ruas de Aquidauana.

Segundo o site O Pantaneiro, eles estavam vendendo os doces no cruzamento da rua José Bonifácio com a Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto, por ser mais movimentado, segundo Patrick. "Aqui passa bastante gente e as pessoas sempre param, compram os bombons e ajudam com moedas. Alguns tiram sarro, porque queremos nos casar cedo", afirmou.

Os dois se conheceram em 2013 próximo ao ginásio municipal, mas somente após dois anos começaram a namorar. Atualmente moram em casas separadas com seus familiares, mas devem oficializar a união em um casamento comunitário realizado pela prefeitura.