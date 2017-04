Com posse de novos membros, executivo reativa dois importantes conselhos municipais

Duas importantes entidades que contribuem no planejamento das ações do poder público municipal, o Conselho Municipal de Fomento ao Comércio Indústria Serviços (Comcis) e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM) deram posse nesta segunda-feira (3) aos novos conselheiros.

O ato de posse foi assinado pela vice-prefeita Adriane Lopes, que defende a ativação desses conselhos a fim de devolver à sociedade sua representatividade nas decisões do poder público.

“Esses conselhos estavam desativados há alguns anos e, ao darmos posse a esses novos membros da sociedade, em seus mais diversos segmentos, garantimos que a população, através de pessoas experientes em suas áreas distintas, contribuam nas tomadas de decisões, resultando na celeridade do crescimento da nossa cidade. Quando um conselho participa desse processo, as chances de acertarmos são muito maiores”, destaca a vice-prefeita da Capital.

Comcis – Vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e da Tecnologia (Sedesc), o Conselho Municipal de Fomento ao Comércio Indústria Serviços, criado através da Lei Municipal nº 4.622, de 24 de abril de 2008, é um órgão consultivo de deliberação colegiada que, dentre suas atribuições está a de apresentar ao Executivo um Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Comércio e Serviço.

O titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, explica que esse mesmo conselho tem a atribuição de zelar pelo cumprimento desse plano por parte da prefeitura. “A grande competência desse conselho é a participação efetiva junto ao gestor público na definição das políticas de desenvolvimento sustentável de Campo Grande, voltado para a indústria, comércio e serviços”, justifica o secretário, que informou a data da próxima reunião, agendada para o dia 15 de maio, quando será empossada a nova diretoria do Comcis.

Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – atua como um órgão consultivo com o objetivo de promover políticas públicas para as mulheres, assegurando o pleno direito e sua participação e integração no desenvolvimento social, político e cultural. O órgão é vinculado a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu).

A titular da Semu, subsecretária Carla Stephanini, acredita que a participação da sociedade civil organizada irá somar esforços na busca da garantia de uma equidade de gênero. Precisamos perseguir essa igualdade entre homens e mulheres sobre diversos aspectos, seja político, na garantia da participação das mulheres nos espaços públicos dando a elas a mesma proporção dos homens e, também, precisamos atuar no campo econômico, fazendo com que a sociedade reconheça o valor do trabalho das mulheres e o que isso representa para a nossa economia”, enfatiza.