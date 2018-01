Com posto itinerante, Biometria pode ser feita no bairro Moreninhas

Com um posto itinerante montado na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Widal Roma os eleitores poderão fazer o cadastro da biometrina no Bairro Moreninhas, na região sul de Campo Grande.

Os Atendimentos começaram nesta quarta-feira e vão até o dia 2 de fevereiro. Os eleitores serão atendidos po ordem de chegada, das 8h às 17h, sem horário de almoço. Foram montados 10 guichês, com capacidade para atender até 400 eleitores diariamente.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.