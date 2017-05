Com prazo de entrega mantido, obra da avenida Euler de Azevedo recebe desvio

O lote urbano também chamado de lote 1 da obra da readequação de capacidade de tráfego da avenida Euler de Azevedo recebeu esta semana um desvio, no trecho próximo ao Tênis Clube. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a parte de drenagem da obra dos dois lotes está quase pronta, faltando apenas a ampliação da galeria do córrego Imbirussu e um complemento de sarjeta no segundo lote.

“Neste trecho estamos fazendo um alargamento da galeria já existente para que possamos executar a ampliação da pista. Estamos trabalhando para fazer tudo o mais rápido possível e com responsabilidade para trazer o menor prejuízo para a população, pois aqui é uma área urbana e de alto fluxo de veículos, portanto, temos que fazer tudo com cautela e de acordo com o trânsito”, explicou durante entrevista coletiva concedida na terça-feira (9.5), no desvio da obra.

Com relação ao cronograma e prazo de entrega, Miglioli foi incisivo. “Vamos trabalhar para entregá-la dentro do prazo, embora tenhamos tido uma certa demora na terraplanagem devido ao período das chuvas. Mas nós tivemos esse cuidado e o próprio fluxo de veículos mostra porque não quisemos avançar no período chuvoso”, ressaltou. O prazo para entrega da obra é final do julho deste ano.

A obra conta, atualmente, com duas interdições no lote 1. O primeiro de aproximadamente 200 metros está entre o início da avenida e o Tênis Clube. Ele foi necessário para ampliação da galeria de drenagem do Córrego Imbirussu e deve durar cerca de 60 dias. O segundo desvio é logo acima, próximo à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), onde está interditada meia pista no trecho entre a Universidade e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Neste caso, segundo a Coordenadoria de Empreendimentos Viários (Coemv) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), foi realizado para ampliação da pista e o prazo de interdição será de até 20 dias.

A obra

A readequação da capacidade de tráfego da avenida Euler de Azevedo foi orçada para receber investimentos de R$ 14,7 milhões. Para dar celeridade aos trabalhos, a obra foi dividida em dois lotes: o urbano e o rural. O primeiro, segue do entroncamento da avenida Presidente Vargas até o Centro de Capacitação e Pesquisa (Cepaer) e o segundo do Cepaer até o entroncamento da MS-080 na saída para Rochedo. Ao todo serão revitalizados 4,5 quilômetros, que além de serem duplicados contarão com ciclovia. A ordem de serviço da revitalização aconteceu no final de julho de 2016 e com as modificações a obra precisou de um aditivo de R$ 1,4 milhão, passando o orçamento de R$ 14,7 milhões para R$ 16,1 milhões. Confira outras fotos.

