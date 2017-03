Com prêmios e bonificação a agentes, prefeitura inicia operação mosquito zero

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta sexta-feira (10), em evento na Câmara Municipal, a campanha de combate ao Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças como a febre amarela. Com o tema “Operação Mosquito Zero: É matar ou morrer”, a novidade deste ano anunciada pelo prefeito Marquinhos Trad é de que a prefeitura irá distribuir prêmios aos contribuintes que mantiverem o seus quintais limpos e dará uma bonificação de R$ 1 mil aos agentes de saúde responsáveis por atender a região contemplada.

Durante a solenidade, que foi acompanhada por centenas de servidores, foi realizada a assinatura do termo de adesão à Lei Estadual Nº 4.841, de 16 de abril de 2016, que concede beneficio financeiro gradual para este ano de 40% em cima do salário mínimo, ou o equivalente a R$372, aos agentes de saúde.

“Todos nós sabemos que a saúde é dever do estado e nós não estamos nos negando a oferecer à população. Estamos pedindo ajuda e queremos contar com parceria de todos no combate ao Aedes. É preciso que todo mundo faça a sua parte, mantendo os quintais limpos, jogando o lixo no local certo. Nós vivemos em um país tropical e nosso clima é propenso para a proliferação deste mosquito. Por isso, é preciso esta união. De mão dadas, sem medir esforços, vamos lutar para evitar que ele vença”, ponderou o prefeito.

Marquinhos reforçou que a iniciativa inovadora de oferecer prêmios aos contribuintes conta com o apoio da Caixa de Assistência a Saúde dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), que viabilizou a doação de R$320 mil. Ele avaliou o ato como de extrema importância para incentivar e mobilizar a população para esta causa. Deste recurso, R$ 60 mil será destinado aos prêmios e R$ 20 mil para a bonificação dos agentes.

“Com essa parceria com a Câmara Municipal e com a Caixa de Assistência a Saúde dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), nós pudemos ter essa iniciativa a fim de incentivar o contribuinte a manter o IPTU em dia e também a cuidar do seu quintal. Desta forma ele será beneficiado duplamente”, disse.

Conforme o decreto que será publicado do Diário Oficial do município (Diogrande), o sorteio se dará entre os contribuintes que tiverem com o cupom armazenado nas urnas do concurso “IPTU dá prêmios 2017”.

O sorteio será realizado no mês de maio, em local a ser definido previamente pelo Poder Executivo. Os participantes do programa concorrerão aos seguintes prêmios: 3 motocicletas; 2 notebooks; 5 televisores; 5 lavadoras de roupas e 5 geladeiras.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou que a população tem um papel fundamental no combate ao Aedes aegypti e precisa estar engajada nesta luta. “O cidadão é quem está na ponta e precisa ser o primeiro a fazer a sua parte. Depois disso, entra o trabalho do agente, que é muito importante para fazer este elo garantindo que as ações sejam executadas e tenham eficácia”, disse.

O secretário comentou ainda a efetivação do termo de adesão a lei, que garante um incentivo financeiro aos agentes e deveria estar em vigor desde o ano passado. “Hoje estamos efetivando esse compromisso para melhorar a condição financeira deste servidor e estimular que ele faça o seu trabalho da melhor maneira possível. Temos que valorizar estes profissionais que nos ajudam muito a conseguir vencer o nosso desafio, que é dar a população uma saúde de qualidade”, ponderou.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, enalteceu a iniciativa do município e explicou que nos Estados Unidos se gasta mais de 10 bilhões de dólares por ano com saúde, e a maioria dos casos poderiam ser evitados através de prevenção.

“Esse exemplo é para lembrar da importância que se é investir na prevenção e promoção da saúde através de ações como esta. É importante conscientizar a população e estimular que ela participe”, disse.

Já o presidente da Câmara, vereador João Rocha, afirmou que o momento exige união de esforços e que a iniciativa de se valorizar os servidores, além de conscientizar a população para que ela faça a sua parte é muito importante.

“Nós estamos iniciando uma força-tarefa por Campo Grande. É importante valorizar estes servidores que não somam esforços para levar informação à população e fazer o seu trabalho que é refletivo quando temos a diminuição de casos de doenças, por exemplo. Mas é importante lembrar que todos nós precisamos fazer nossa parte e estarmos empenhados nesta luta”, finalizou.