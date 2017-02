A Câmara Municipal de Campo Grande faz a abertura nesse momento do trabalho legislativo deste ano. É a primeira sessão, com a presença da vice governadora Rose Modesto (PSDB), do prefeito Marquinhos Trad (PSD) e demais autoridades.

Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Câmara Municipal João Rocha (PSDB), juntamente com o primeiro secretário Carlão (PSB).