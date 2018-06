Com problemas no casamento, homem tenta se jogar de viaduto na capital

Um homem de 42 anos ameaçou se jogar do viaduto da avenida Fábio Zahran, cruzamento com avenida Fernando Correa da Costa, na última terça-feira (12), em Campo Grande.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o homem relatou que estava com problemas no casamento e que a única solução seria a morte. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e as equipes permaneceram por quase 40 minutos até convencer o homem a não atentar contra a própria vida.

Após a desistência, o homem recebeu os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para atendimento médico especializado.

Ele é pai de dois filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 10 anos.