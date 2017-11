Com quatro tiros, brasileiro é executado em estrada vicinal na Fronteira

O corpo de um brasileiro, identificado como Fabio Pedrosa Gomes de Araujo, que foi morto com quatro, foi encontrado na noite desta segunda-feira (20), em uma vicinal em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações do Porã News, o corpo do brasileiro foi encontrado por moradores da região por volta de 20h, a cerca de 800 metros da linha divisória com a cidade brasileira. A polícia paraguaia foi acionada.

De acordo com a investigação da Divisão de Homicídios da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero, o brasileiro teria sido levado em uma camionete, executado com quatro tiros de pistola do calibre 9mm, um tiro em cada palma da mão e dois na altura da cabeça, e abandonado na vicinal.

O corpo do brasileiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.