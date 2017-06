Com resultado de licitações, Governo investe mais de R$ 48 milhões em obras no Estado

Seis resultados de licitações publicados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8), apontam investimentos de mais de R$ 48 milhões em Mato Grosso do Sul. As licitações destinam-se a elaboração de projeto, construção de pontes, pavimentação de rodovia e de trecho urbano.

De acordo com as publicações, o primeiro resultado é referente a elaboração de projeto executivo para implantação e pavimentação da rodovia MS-320, no Km 16, entre o entroncamento da BR-158 e o entroncamento da MS-377, no município de Três Lagoas. O projeto será executado pelo valor de R$ 1,2 milhão. Na mesma região, no município de Brasilândia, o governo também divulgou o resultado da licitação para a restauração asfáltica da MS-395, numa extensão de 65,680 quilômetros, entre Brasilândia e Bataguassu. A obra receberá investimentos de R$ 44,3 milhões. Também serão investidos no município de Cassilândia cerca de R$ 2 milhões para pavimentação e restauração da intersecção de acesso a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), na rodovia MS-306.

Outra licitação também divulgada hoje, destina investimentos de R$ 570,8 mil para pavimentar e drenar a rua Largo da Saudade e o Distrito de Piraporã, em Itaporã. Esse investimento faz parte do primeiro lote do pacote de obras que será executado em parceria com emendas parlamentares federais.

Para finalizar os investimentos divulgados, o Diário também traz a publicação do resultado da licitação de duas pontes, que totalizam R$ 674 mil e serão construídas em concreto armado sobre o córrego Cerrito em Eldorado e sobre o Lajeado, no município de Aquidauana.