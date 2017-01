Com retalhos, costureiras da Santa Casa confeccionam artesanatos para bazar

Com o objetivo de arrecadar fundos para a modernização do setor, o Serviço de Costura da Santa Casa, que é responsável pelas confecções de enxovais, privativos e concertos em geral, estão reaproveitando os retalhos de tecidos para a fabricação de artesanatos rústicos que serão vendidos em um bazar que irá acontecer neste ano.

A gerente de hotelaria, Caroline Nabhan, propôs o desafio para as funcionárias do setor ao ver que os retalhos poderiam gerar renda para melhorar a costura do hospital. “Quando vi a grande quantidade de retalhos que sobrava, eu vi uma oportunidade de gerar uma renda para as melhorias do setor e também valorizar o trabalho de todas elas e resgatando a autoestima”, afirma.

Alvina Felícia Rezende, costureira há 31 anos no hospital, aprova a iniciativa. “É a primeira vez que estou fazendo esse trabalho no hospital e estou gostando muito. Descanso mais a minha mente, pois nossa rotina é muito corrida. Se depender de mim, nós iremos produzir cada vez mais, isso é um grande incentivo pra nós”.

A princípio, algumas peças já estão sendo produzidas no hospital pelas profissionais e outra parte elas fabricam em casa. A intenção futura é que todas as peças sejam feitas efetivamente na instituição para que a produção aumente e que o bazar aconteça o mais breve possível.

O bazar será agendado assim que forem confeccionados uma grande quantidade de artesanatos para serem revendidos aos colaborares e pessoas interessadas em contribuir com o talento e o espeço físico. Ao todo, são 11 costureiras no hospital e algumas delas já estão produzindo com frequência as peças.