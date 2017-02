Dinheiro arrecado será destinado ao custeio do tratamento de câncer do pai do adolescente

Após vencer a depressão pós-parto e emagrecer 60 quilos, a estudante de direito Ana Paula Freitas, de 28 anos, agora se dedica a ajudar mulheres que estão com sua auto-estima baixa. Já conhecida por suas rifas e grupos no Facebook e WhatsApp que ajudam mulheres a realizar o sonho de fazer uma cirurgia plástica, Ana Paul decidiu ajudar também a família de Wesner, adolescente que morreu após ser vítima de uma ‘brincadeira’ de mau gosto no Lava jato onde trabalhava.

Ana Paula contou que essa dedicação as mulheres começou após uma vitória própria. Pesando 120 quilos após uma gravidez de gêmeos, ela se viu tendo que enfrentar uma depressão pós-parto e não tinha a quem pedir ajuda. Foi então que viu na internet uma aliada para perder peso e recuperar a auto-estima. “Comecei a pesquisar na internet e tudo que encontrava que eu fazia. Tudo que eu via que ia me trazer benefícios, eu fazia”, conta.

Ela emagreceu, conseguiu realizar uma cirurgia plástica e com auto-estima elevada resolveu ajudar mulheres que passam pela mesma situação que ela passou. Em outubro de 2016 ela resolveu criar um grupo no Facebbok e com rifas e vaquinhas ajudar mulheres carentes a voltarem a gostar do seu corpo e melhorar sua qualidade de vida. O grupo atualmente tem mais de 30 mil membros e já custeou cirurgia plástica de R$ 10 mil.

Mas Ana resolveu mudar um pouco o foco de suas rifas após tomar conhecimento do caso do Wesner Moreira da Silva,k adolescente de 17 anos que morreu após complicações causadas pela agressão de uma ‘brincadeira’ com uma mangueira de compressor no lava jato onde trabalhava. Wesner se foi e agora a família, mais do que nunca, precisa de ajuda. Ana Paula ficou sabendo que o pai do adolescente faz tratamento de câncer e decidiu rifar um Iphone para ajudar a pagar as despesas com medicamentos.

As despesas com o tratamento, segundo o pai do adolescente, somam R$ 700 por mês. Ana Paula quer arrecadar pelo menos o valor de R$ 3.500 para que o tratamento seja pago ao menos pelos próximos cinco meses.

Rifa

O valor da rifa é de 20 reais e para participar o interessado deve fazer o depósito na conta de Valdeci, o pai de Wesner. Depois o participante deve enviar seu nome e o comprovante de pagamento para Ana Paula por mensagem de celular ou por comentário na publicação da página “Comércio Delas” no facebook.

A conta para deposito é do Banco Bradesco, Agência 1902-0 e o número da Conta 12616-0. Depósito em envelope não será válido. O telefone para da Ana Paula para contato é (67) 9 9822-4142.

O sorteio será feito no dia 18 de março no Rádio Clube Cidade em um evento direcionado a mulheres e no local, ela também pedirá doações para acrescentar no montante arrecadado com a rifa.

Atualizada 10:41