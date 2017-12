Com salário de R$ 6,8 mil, prefeitura abre inscrições para contratar médicos

A Prefeitura de Corumbá abriu na terça-feira (26), as inscrições do processo seletivo simplificado contratar dois médicos, um especialista em cardiologia outro pós-graduado em ultrassonografia.

Os profissionais vão suprir as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Contratação Temporária por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais com vencimento base é de R$ 6.833,16.

Como requisitos básicos para a função Médico Especialista em Cardiologia são exigidos graduação em Medicina; título de especialista em Cardiologia e registro em órgão de classe (CRM). São atribuições da função: atuar conforme sua especialização, prestando assistência médica aos usuários do SUS em todas as faixas etárias, incluindo atendimento a crianças e adolescentes, em unidades de saúde e demais unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde; elaborar, executar e avaliar planos, Programas e Subprogramas de saúde humana; realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças; prescrição e tratamento para cura de enfermidades e avaliação de resultados e Medicina preventiva.

Para a função de Médico Ultrassonografista são exigidos a graduação em Medicina; pós-graduação em Ultrassonografia e registro em órgão de classe (CRM). São atribuições: atuar conforme sua especialização, prestando assistência médica aos usuários do SUS em todas as faixas etárias, incluindo atendimento a crianças e adolescentes, em unidades de saúde e demais unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde; elaborar, executar e avaliar planos, Programas e Subprogramas de saúde humana; realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças; prescrição e tratamento para cura de enfermidades e avaliação de resultados e Medicina preventiva. O vencimento base é de R$ 6.833,16.

As inscrições vão até a sexta-feira, dia 29 de dezembro, e devem ser feitas na Escola de Governo do Município de Corumbá, que fica na rua Colombo, 1766, Centro, no período das 07h30 às 13h30. Mais informações na edição de sexta-feira, 22 de dezembro , do Diário Oficial do Município de Corumbá (DIOCORUMBÁ). O telefone da Escola de Governo de Corumbá é o (67) 3907-5442.