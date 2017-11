Com salário de R$7,5 mil, vereadores de Bonito querem gratificação natalina

Moradores do município de Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande, estão revoltados e um pequeno grupo pretende ir protestar na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (7). Isso porque em regime de urgência, os vereadores estariam prestes a realizar uma votação para que eles, o prefeito e o vice tenham direito a uma gratificação natalina.

De acordo com informações levantadas pelo JD1 Notícias, cada vereador de Bonito ganha R$ 7,5 mil, enquanto o prefeito ganha quase R$ 19 mil e seu vice pouco mais de R$ 9 mil. Como não tem direito a 13º salário, de acordo com moradores, esta é a forma que os vereadores encontraram para conseguir um dinheiro extra no fim do ano.

“Eles estão escondendo, mas nós sabemos de fonte segura que eles vão criar uma lei nesta terça-feira para gratificação natalina para eles, já que por lei eles não têm direito a 13º”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Os bonitenses não souberam dizer o valor desta gratificação, mas informações preliminares apontam que, somadas, as gratificações chegam a R$ 100 mil.

Além disso, a população reclama da taxa de lixo que atualmente é cobrada no IPTU (Imposto Predial E Territorial Urbano), mas a partir do ano que vem, após um aumento no valor, passará a ser cobrada pela Sanesul.

“A taxa era cobrada no IPTU mas agora foi votada para ser cobrada na água de Bonito, pela Sanesul. Cobrança na conta de água na qual já pagamos muito caro. E ainda o cálculo vai mudar e aumentar bastante o valor da taxa do lixo”, explica outro morador.

Segundo informações, o Projeto de Lei Complementar Nº 08, que dispõe sobre alterações na Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do município de Bonito foi aprovado no último dia 31 de outubro e tem como objetivo de adequar da lei existente devido ao início do funcionamento, previsto para janeiro do próximo ano, do aterro Sanitário localizado no município de Jardim.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com o prefeito Odilson Soares, mas não obteve êxito.