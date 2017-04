Com salário e vale-alimentação atrasados, coletores de lixo paralisam atividades

Em assembleia na manhã desta sexta-feira (7), os empregados da CG Solurb, que trabalham na coleta de lixo, varrição de ruas e no aterro sanitário de Campo Grande, decidiram paralisar as atividade por tempo indeterminado devido ao atraso do pagamento do vale-alimentação e do salário.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação - MS (STEAC-MS), Wilson Gomes da Costa relatou que o pagamento do vale-alimentação deveria ter sido realizado no dia 1º de abril, mas a empresa entrou em contato com o sindicato e pediu um prazo maior para o pagamento.

“Eles entraram em contato e explicaram a situação, pediram para adiar o pagamento para o dia 6, junto com o pagamento. Mas ontem eles informaram que não tinham dinheiro e que só poderiam pagar na próxima semana, na terça-feira (7). Diante disso a categoria se reuniu em assembleia e decidiu pela paralisação”, explicou Wilson.

Para o presidente do sindicato a paralisação vai prejudicar a população. “Vamos parar as atividades por tempo indeterminado, até a empresa depositar os pagamentos atrasados. Mas quem sai prejudicada é a população”, ressalta.

O sindicato vai se reunir com a CG Solurb no início na tarde de hoje na sede da empresa para iniciar as negociações. A reportagem entrou em contato com a CG Solurb, mas até o fechamento da matéria não recebemos resposta.