Com salários de até R$ 1.091,00, Funsat tem vagas no comércio e estágio

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece diversas vagas de emprego nesta quarta-feira (8). Entre elas vagas para atendente balconista, auxiliar de topógrafo, ajudante de estruturas metálicas e estágio. OS salários chegam até R$ 1.091,00.

No setor de serviços encontra-se aberta a vaga para atendente balconista. A função exige o ensino médio incompleto, experiência e domínio em informática. Para trabalhar em Lan House, atender clientes, fazer cadastro, entre outros. Salário de R$ 1.091,00.

Para a vaga de auxiliar de topógrafo é necessário ter o ensino médio completo e experiência em levantamentos e análises topográficas. Salário de R$ 1.089,00.

Para a vagas de ajudante de estruturas metálicas é necessário ter o ensino fundamental incompleto e não há exigência de experiência. Com disponibilidade para viagens e CNH AC em dia. Para serviços de montagem e instalação de estruturas (tendas para show). Salário de 1.071,00.

No comércio encontra-se aberta a vaga para atendente do setor de frios e laticínios. A função exige o ensino médio completo e experiência. Para atender clientes no balcão, fatiar os produtos e manter organizado o local. Salário de R$ 1.035,00 mais benefícios.

No setor de serviços encontra-se aberta a vaga para cartazeiro. A função exige o ensino médio e experiência na área montagem de cartazes. Salário de R$ 1.035,00 mais benefícios.

Estágio

Na área administrativa estão disponíveis duas vagas exclusivas de estágio para assistente administrativo, é necessário estar cursando o primeiro período de administração, economia ou ciências contábeis, sem exigência de experiência. Para atuar com auditoria processos, vendas e relatórios. Salário de R$ 650,00 mais auxílio alimentação e transporte.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.