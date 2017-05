Com salários de até R$ 2.663,70, Governo do Estado promove seleção para Programa Criança Feliz

As inscrições serão feitas somente no dia 11 de maio, das 8h às 16h

As secretarias estaduais de Administração e Desburocratização (SAD) e de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) de Mato Grosso do Sul estão promovendo um processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal para as funções de multiplicador e assistente técnico do programa Criança Feliz. O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (8), do Diário Oficial do estado.

As inscrições serão feitas somente no dia 11 de maio, das 8h às 16h (de MS), com a entrega na Sedhast, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, da ficha de inscrição, currículo e cópias de uma série de documentos, como: RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e documentos comprobatórios de experiência e qualificação profissional.

No processo seletivo está sendo oferecida uma vaga para assistente técnico, que demanda nível médio completo e oferece remuneração de R$ 1.485,68 para uma jornada de 40 horas semanais de trabalho e três vagas para a função de multiplicador, que requer ensino superior completo, e disponibiliza um salário de R$ 2.663,70, também para 40 horas por semana.

A seleção será feita com base na avaliação curricular e em entrevista com os candidatos. Os resultados do processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do estado e as contratações serão feitas de acordo com as necessidades de recursos humanos para a execução dos trabalhos. Os contratos de prestação de serviço serão pelo prazo de um ano e poderão ser prorrogados por mais um.