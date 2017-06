Com salários de até R$ 2.967,00, Funtrab oferece vagas na Capital e interior

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece vagas em diversas funções na Capital e no interior do Estado. Entre as oportunidades tem vagas com salários de até R$ 2.967,84. Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” mais próxima, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande há cinco vagas para farmacêutico, com experiência e ensino superior completo, o salário oferecido é de R$ 2.967,84. Também há cinco vagas para auxiliar de farmácia, que exige experiência e ensino médio com salário de R$ 1.417,00. Para as duas funções são acrescidas ao salário os benefícios de assistências médica e odontológica, seguro de vida e vale-transporte.

Interior

Em Nova Andradina são seis vagas para auxiliar de linha de produção, com experiência e não há exigência de escolaridade, o salário é R$ 1.025,00.

No município de São Gabriel do Oeste, tem 12 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exige experiência e nem escolaridade, o salário oferecido é de R$ 1.200,00 e ainda assistência médica e ticket alimentação.

Em Sidrolândia há 40 vagas para alimentador de linha de produção, que não exige experiência e nem escolaridade, o salário oferecido é R$ 1.071,00, mais assistência médica, cesta básica e vale-transporte.