Com salários de até R$ 5.697, UFGD recebe inscrição de processo seletivo até amanhã

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulga Processo Seletivo Simplificado para seleção de candidatos a Professor Substituto.

No total são 10 vagas, sendo uma para o curso de Artes Cênicas, uma para Ciências Econômicas, uma para Pedagogia, uma para Engenharia de Alimentos, uma para Engenharia de Energia, e cinco vagas para docência no curso de Medicina.

A remuneração varia de R$2.236,29 até R$ 5.697,61, conforme carga horária semanal e titulação do candidato.

O processo seletivo de que trata este Edital CCS Nº 10 de 29 de setembro de 2017 será realizado com a aplicação de dois tipos de provas, realizadas na seguinte ordem: Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As inscrições acontecem até dia 4 de outubro para candidatos portadores da titulação exigida. Caso não haja inscrição de candidatos que atendam os critérios de titulação do edital, serão reabertas as inscrições no período de 25 a 27 de outubro.

Candidatos interessados devem acessar aqui, para fazer sua inscrição e ter acesso ao edital completo.