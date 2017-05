Com salários de até R$8.433mil, Funsat abre seleção para contratar profissionais da construção civil

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), publicou na edição desta quinta-feira (18), do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, o edital de credenciamento de Colaboradores para o “Programa Qualifica Campo Grande Programa de Inclusão Profissional (Proinc) – Construção Civil”.

O edital visa selecionar profissionais a serem credenciados para prestação de serviços na Funsat, para função de instrutor de qualificação profissional e Orientador na área da construção Civil, nas seguintes áreas: instalações elétricas prediais – engenheiro eletricista, construção civil – engenheiro civil, instrutor eletricista/auxiliar eletricista, instrutor auxiliar de encanador, instrutor carpinteiro, instrutor pedreiro, instrutor pintor, instrutor servente de pedreiro e instrutor azulejista.

São 13 vagas para contratação imediata e 46 vagas para para cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 5.622,00 e R$ 8.433,00. O contrato será por tempo determinado, com validade de quatro meses, podendo ser prorrogado por mais 4.

As inscrições serão realizadas no período de 22 de maio a 31 de maio de 2017, no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Funsat, sala 101 – 1º andar, localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, n. 1.581, Bairro Jardim Santa Dorotheia – Campo Grande – MS, mediante a entrega preenchida de ficha de inscrição específica, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos no edital.

Quem tiver interesse em se credenciar no programa pode conferir todas as informações do edital 001/2017/FUNSAT, disponível a partir da página 6 da edição 4.888 do Diogrande, através do endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.