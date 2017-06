Com serviços gratuitos, Fácil registra 4 mil atendimentos diários

Reunir diversos serviços em um só local proporcionando agilidade no atendimento e facilidade ao cidadão que procura pelos serviços do Governo do Estado. Esse é o conceito das unidades do Fácil – Central de Atendimento ao Cidadão.

Administradas pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), as quatro unidades do Fácil estão instaladas em locais estratégicos da Capital e realizam em média mil atendimentos diários, com uma média de 20 mil atendimentos mensais cada.

Assim como a nomenclatura, Fácil Guaicurus, Fácil Aero Rancho e Fácil General Osório, estão localizadas próximo aos terminais de ônibus da Capital. Já a quarta unidade do Fácil, foi inaugurada há pouco mais de um ano no Shopping Bosque dos Ipês.

O secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca a preocupação do Governo do Estado com a implantação do novo conceito de atendimento. “O principal objetivo da administração estadual é levar os atendimentos do Governo cada vez mais perto da população. Centralizando o atendimento, àquela pessoa que trabalha o dia todo, por exemplo, pode se programar para resolver suas pendências em horário de almoço sem precisar ir a diversos locais, basta ir até o Fácil mais próximo” ressalta.

Os atendimentos oferecidos gratuitamente ao cidadão nas unidades do Fácil, vão de inscrição para aquisição de casas a emissão de carteira de identidade.