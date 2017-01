Com show da dupla Jads e Jadscon, Leilão do Bem arrecada recursos para Hospital de Câncer

Criadores do Estado se reuniram para realizar nesta quarta-feira (25), o Leilão do Bem em prol dos pacientes do Hospital de Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande. Os pecuaristas doaram 15 cavalos Quarto de Milha e 25 novilhas Senepol.

Os 40 animais de alto padrão e foram especialmente selecionados foram doados pelos criadores da Fazenda Gruta Azul, Senepol +, Senepol Luar, Goud Senepol e ABCB Senepol. Para garantir maior alcance o evento será transmitido ao vivo pelo do Canal do Boi.

E para fechar com chave de ouro, além do leilão o evento beneficente contará com um show da dupla Jads e Jadson, que segundo a assessoria do Hospital também foi uma doação. Toda a renda que será arrecada será revertida ao Hospital para o custeio da Instituição.

O evento é exclusivo para convidados e acontece no espaço Golden Class em Campo Grande.