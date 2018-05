Com situação “triste”, MPE recomenda manutenção no balneário de Bonito

Local turístico está em péssimas condições as frequentadores

Um dos balneários mais visitados do Estado passou por investigações por suspeita danos ao meio ambiente, ainda este mês, e o Ministério Público Estadual recomendou nesta segunda-feira que o município priorize obras de manutenção no Balneário Público de Bonito – a 243 km de Campo Grande.

Conforme a publicação no Diário Oficial, as investigações apontaram que vários locais estão quebrados como banheiros, quiosques, lixeiras e até fossas de esgota estão abertas ocasionando perigo às pessoas que passam próximo ao local.

O município tem cinco dias para informar ao MPE as exigências para retomar as obras e manutenções no local e tornar o ambiente mais atrativo aos turistas e frequentadores.