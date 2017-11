Baleado na testa, jovem morre após tiroteio em Dourados

O jovem Alexandre Cristaldo Oliveira, de 20 anos, morreu poucas horas depois de baleado na testa durante tiroteio no Jardim Clímax, em Dourados, cidade a 225 km de Campo Grande, na noite deste domingo (26).

Alexandre foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiro encaminhado para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 22h30.

Tiroteio

Alexandre e Fernando Luiz Duarte, de 25 anos, estavam convensando na esquina da rua Onofre Pereira de Matos, no bairro Jardim Climax, na noite deste domingo, por volta de 20h, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e começaram a atirar.

Alexandre foi atingido por dois tiros, um na testa e outra no maxilar. Fernando foi baleado no pé. Os dois jovens foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital da Vida. Segundo testemunhas que estavam no local, os atirados fugiram.

De acordo com o registro policial, Fernando afirmou que não conhecer os autores dos disparos e também alega não saber os motivos do crime. No local do tiroteio, a polícia encontrou um projetil, não sendo possível identificar o calibre.

Matéria atualizada às 8h41