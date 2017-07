Com três meses, bebê que nasceu após a mãe ter morte cerebral está estável

Com três meses, o bebê que foi mantido no útero da mãe com morte cerebral está estável e continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI) da Santa Cada de Campo Grande. Yago está com 1,600kg e 40,3cm.

De acordo com a assessoria do Hospital, o bebê se recupera de uma infecção, mas seu estado de saúde está estável. Segundo a previsão dos médicos Yago deve receber alta ainda este mês.

O bebê nasceu no dia 31 de março com 27 semanas. Na primeira semana, o bebê recebeu o primeiro leite materno via sonda oral. Yago é acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Hospital.

Caso inédito

O caso de Yago é inédito em Mato Grosso do Sul e foi marcado pela troca de informações com médicos do Espírito Santo, Paraná e Portugal, onde houve situação similar. Com a morte encefálica da mãe, Renata Souza Sodré, 22 anos, o nascimento do bebê era uma aposta de alto risco.

Após a família decidir pela manutenção de Renata nos aparelhos para que Yago viesse ao mundo, a paciente começou a receber administração diária de medicamentos, pois com a morte cerebral, o corpo para de produzir hormônios, além de outras alterações ocorrentes. O trabalho envolveu todos os setores do hospital desde a equipe da limpeza até o corpo clínico. Todos os dias, Yago era acompanhado por exame de ultrassom.